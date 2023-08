In einem wilden Spiel in Nürnberg hat der SV Wehen Wiesbaden mehrfach Oberwasser, steht am Ende aber doch mit leeren Händen da.

Audiobeitrag Audio SVWW kassiert erste Saisonniederlage Audio Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Der SV Wehen Wiesbaden hat im vierten Saisonspiel die erste Niederlage kassiert. In Nürnberg verlor der SVWW am Sonntag mit 1:2 (0:0). Ivan Prtajin hatte die Gäste in Führug gebracht (55. Minute), Jan Gyamerah (69.) und Tim Handwerker per Elfmeter (77.) drehten die Partie. Zudem kassierten der Nürnberger Ahmet Gürleyen und die Wiesbadener Hyunju Lee und Martin Angha Platzverweise (10./40./85.).

Für den SVWW startete die Partie denkbar gut: Gürleyen, vor der Saison von Wiesbaden nach Nürnberg gewechselt, konnte Prtajin nur per Notbremse stoppen und sah die Rote Karte (10. Minute). In Überzahl hatte der SVWW ungewohnt viel Ballbesitz und tastete sich gegen passive Nürnberger nach vorne, war aber oft noch zu unpräzise. Die beste Chance hatte Angha, der den Ball nach einem Freistoß von Robin Heußer an die Latte köpfte (28.).

Prtajin trifft und verfehlt

Lee, in der vergangenen Woche noch Torschütze des 1:0 gegen Karlsruhe, warf den Vorteil für die Wiesbadener allerdings wieder weg. Erst sah er Gelb für eine Schwalbe, im Anschluss applaudierte er den wütenden Nürnberger Fans und schließlich war es ein unnötiges taktisches Foul tief in der Hälfte des Gegners, das ihm den Platzverweis mit Gelb-Rot einbrachte (40.).

Kurz nach der Pause bekam dann auch der FCN seinen Lattentreffer: Ein abgefälschter Freistoß von Benjamin Goller landete am Aluminium. Die Wiesbadener machten es auf der anderen Seite besser: Torjäger Prtajin köpfte eine Ecke von Heußer zum 1:0 ein (55.). Nur sechs Minuten später hatte der Kroate die Chance, direkt ein weiteres Tor nachzulegen, verfehlte den Kasten nach feinem Doppelpass mit Kianz Froese allerdings.

Nürnberger mit Doppelschlag

Stattdessen kam Nürnberg auf der Gegenseite zum Ausgleich. Nach einer schönen Kombination mit Lukas Schleimer setzte Gyamerah den Ball ins kurze Eck - 1:1 (69.). Kurz darauf kam es noch dicker für die Wiesbadener: Nach VAR-Einsatz gab es Handelfmeter für den FCN, Handwerker verwandelte zum 2:1 aus Sicht der Hausherren (77.). Das Kartenfestival perfekt macht schließlich Angha, der mit Gelb-Rot ebenso noch vorzeitig duschen gehen konnte (85.). In Unterzahl konnte der SVWW die erste Saisonniederlage dann nicht mehr abweden.