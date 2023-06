Der SV Wehen Wiesbaden muss bei den Planungen für die zweite Liga eine bittere Pille schlucken. Mit Brooklyn Ezeh verlässt ein Leistungsträger den Klub Richtung Hannover 96.

Der SV Wehen Wiesbaden verliert nach dem Aufstieg mit Brooklyn Ezeh einen Leistungsträger an den direkten Konkurrenten Hannover 96. Dies gab der hessische Zweitligist am Dienstag bekannt. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Ezeh wechselt zu Hannover 96

Ezeh war eine treibende Kraft bei der Rückkehr in die zweite Liga. Der 22-Jährige war in 33 Pflichtspielen an acht Treffern beteiligt (zwei Tore/sechs Vorlagen), in der Relegation gegen Arminia Bielefeld assistierte er zudem zweimal.

Nico Schäfer, Sprecher der SVWW-Geschäftsführung, sagte: "Der Verlust von Brooklyn ist für uns trotz einer am Ende für beide Seiten fairen Lösung sehr schmerzhaft. Er ist ein sehr talentierter Spieler und ein absoluter Teamplayer."

Verein nennt "private Gründe" bei Ezeh

Der Wechselwunsch habe vor allem "private Gründe" gehabt, man habe daher "schweren Herzens" zugestimmt. Ezeh, der den Trainingsauftakt - offiziell krankheitsbedingt - bereits verpasste, kam ein Jahr zuvor von Absteiger Viktoria Berlin nach Wehen Wiesbaden. Sein Kontrakt lief noch bis 2024.

Ezeh ist nicht der erste Leistungsträger, der den Klub zu einem Ligakonkurrenten verlassen hat. Ahmet Gürleyen, der seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert hatte, schloss sich am Montag offiziell dem 1. FC Nürnberg an. Der Umbruch beim SVWW geht also weiter.