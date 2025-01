Der SV Wehen Wiesbaden verliert in Spanien gegen den rumänischen Vizemeister.

Veröffentlicht am 10.01.25 um 15:54 Uhr

Der SV Wehen Wiesbaden hat sein Testspiel im Trainingslager im spanischen Oliva Nova verloren. Der hessische Fußball-Drittligist unterlag am Freitagnachmittag dem rumänischen Vizemeister CFR Cluj mit 0:2 (0:1). Der Pflichtspielauftakt für die Wiesbadener im Jahr 2025 steht dann am 18. Januar (16.30 Uhr) gegen Verl an.