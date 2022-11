Der SV Wehen Wiesbaden hat am Montag die Rahmendaten für die Winterpause bekanntgegeben.

Die Spieler des Drittligisten bekommen drei Wochen Pause. Am 5. Dezember wird dann wieder das Training aufgenommen. Von 24. bis 26. Dezember sowie von 31. Dezember bis 1. Januar bekommen die Spieler auch zwischendurch ein paar freie Tage. Am 2. Januar geht es dann wie schon in den vergangenen Jahren ins spanische Oliva Nova ins Trainingslager. Die Rückreise ist am 9. Januar geplant. Am 14. Januar (14 Uhr) steht dann das erste Pflichtspiel des neuen Jahres an: gegen Tabellenführer SV Elversberg.