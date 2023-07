Stürmer Benedict Hollerbach könnte den SV Wehen Wiesbaden noch in diesem Sommer verlassen.

Ein Bericht des TV-Senders "Sky", wonach Union Berlin großes Interesse an einer Verpflichtung des 22-Jährigen hat, deckt sich mit den Informationen des hr-sport. Beide Clubs befinden sich aktuell schon in Verhandlungen über einen Wechsel. Hollerbachs Vertrag hatte sich durch den Aufstieg automatisch um ein Jahr bis zum Sommer 2024 verlängert. Der SVWW kann dadurch in dieser Sommer-Transferperiode noch Ablöse für den Angreifer verlangen, in einem Jahr wäre er ablösefrei.