Der SV Wehen Wiesbaden hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Wie der Zweitligist am Donnerstag mitteilte, wechselt Julius Kade von Dynamo Dresden zum SVWW. Wie lange der Vertrag des 24-Jährigen gültig ist, ist nicht bekannt, die Hessen kommunizieren die Vertragslaufzeiten nicht mehr. "Ich habe richtig Bock auf die neue Herausforderung beim SVWW und auf die 2. Bundesliga“, betonte Kade in einem ersten Statement. "Markus Kauczinski war bereits in Dresden mein Trainer und ich freue mich auf die erneute Zusammenarbeit mit ihm."