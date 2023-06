Hertha BSC, Schalke, HSV: Auf den SV Wehen Wiesbaden warten nach dem Aufstieg in die 2. Liga die ganz großen Namen. Wie sich die Hessen auf die Saison vorbereiten, hat der hr-sport hier aufgelistet.

Audiobeitrag Audio Die Sommervorbereitung des SVWW auf die 2.Liga-Saison Audio Sonne und Fußball gleich Saisonvorbereitung Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Lange in den Urlaub fahren können die Spieler und die Verantwortlichen des SV Wehen Wiesbaden in diesem Sommer nicht. Gefühlt wurden die Relegationsspiele gegen Arminia Bielefeld gerade erst abgepfiffen, wurde der Aufstieg in die 2. Liga gerade noch gefeiert, da wirft die neue Saison schon wieder ihre Schatten voraus.

Bereits am 26. Juni startet der SVWW in die Vorbereitung auf eine Saison, die schon jetzt Spaß macht. Mit Gegnern wie Schalke 04, Hertha BSC, dem FC St. Pauli, dem Hamburger SV oder dem 1.FC Kaiserslautern.

Top-Vorbereitungsspiel gegen den belgischen Erstligisten von Thorsten Fink

Die Verantwortlichen des SV Wehen Wiesbaden haben mit dem offiziellen Saisoneröffnungsspiel der Vorbereitung am 15. Juli gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden - sicherlich unbewusst - einiges richtig gemacht. Denn mit St. Truiden kommt auch ein Trainer wieder einmal nach Deutschland, der für die kommenden Highlights des SVWW steht: Ex-Bundesliga-Spieler Thorsten Fink.

Denn Fink spielte für den Karlsruher FC und war Trainer beim Hamburger SV - beides Gegner auf die der SVWW in der kommenden Spielzeit treffen wird.

Der Sommerfahrplan des SV Wehen Wiesbaden im Überblick: