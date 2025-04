Verteidiger Florian Carstens wird den SV Wehen Wiesbaden nach dieser Saison verlassen.

Veröffentlicht am 22.04.25 um 16:18 Uhr

Wie der hessische Drittligist am Dienstag mitteilte, wechselt der 26-Jährige ablösefrei zu Hansa Rostock. Carstens stand bislang in 137 Pflichtspielen für den SVWW auf dem Platz und war auch am Zweitliga-Aufstieg 2023 maßgeblich beteiligt.