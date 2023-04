Jetzt ist alles möglich: Die Handballerinnen der HSG Bensheim-Auerbach haben sich im Halbfinale des Final4 gegen Oldenburg durchgesetzt und spielen am Sonntag das Finale um den DHB-Pokal.

Die Handballerinnen der HSG Bensheim-Auerbach dürfen vom Titel träumen. Die Hessinnen setzten sich am Samstagabend im Halbfinale des Final4 überraschend souverän mit 31:26 gegen den VfL Oldenburg durch und stehen nun im Finale um den DHB-Pokal.

Die Hessinnen spielten von Beginn an mutig auf und setzten mit einer schnellen 3:0-Führung direkt ein Zeichen. Eine Führung, die die HSG bis zum Schluss nicht mehr hergab, zwischenzeitlich führten die "Flames" mit sieben Toren Vorsprung, zur Halbzeit stand es 16:12. Am Ende kam Oldenburg kurz noch einmal in Schlagdistanz, die HSG ließ sich das Heft des Handelns aber nicht mehr aus der Hand nehmen.

Nun wartet Bietigheim

Im Finale am Sonntag (17.05 Uhr) wartet nun Favorit und Tabellenführer SG BBM Bietigheim, der sich im anderen Halbfinale gegen Metzingen durchsetzte. Ein schweres Los für die HSG Bensheim-Auerbach, aber das waren Dortmund und nun Oldenburg auch. Im Pokal, das haben die Hessinnen bereits bewiesen, ist schließlich alles möglich.