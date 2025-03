Die HSG Bensheim-Auerbach hat im Viertelfinale der European League ihr Hinspiel verloren.

Im französischen Dijon setzte es für die Flames eine knappe 27:31 (13:18)-Niederlage. Entschieden ist dadurch noch nichts: Für die Südhessinnen ist weiter der Einzug in das Final Four des Wettbewerbs in Graz möglich. Das Rückspiel findet am 29.März (16 Uhr) statt.