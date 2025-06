Der FSV Frankfurt hat den nächsten Neuzugang für die kommenden Regionalliga-Saison präsentiert.

Veröffentlicht am 12.06.25 um 10:57 Uhr

Wie die Bornheimer am Donnerstag mitteilten, wechselt Ismail Harnafi zum FSV. Der 23-Jährige, der eigentlich bei Drittligist Alemannia Aachen unter Vertrag ist, spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis bei Borussia Mönchengladbach II in der Regionalliga West.