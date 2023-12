Erfolgreicher Abend für die hessischen Bundesligisten:

Bensheim/ Auerbach besiegte am Mittwoch Solingen mit 37:22 und bleibt damit an Spitzenreiter Bietigheim dran. Die Bad Wildungen Vipers schlugen Bayer 04 Leverkusen in eigener Halle mit 25:22 und sammelten wichtige Punkte im Abstiegskampf. Beide Teams sind bereits am Samstag wieder im Einsatz.