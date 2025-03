Trainerin Heike Ahlgrimm wird die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach zum Saisonende wie angekündigt verlassen. Ihr neuer Job steht nun auch fest.

Veröffentlicht am 04.03.25 um 10:57 Uhr

Nach neun Jahren wird Trainerin Heike Ahlgrimm bekanntlich im Sommer bei den Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach aufhören. Ihrem Sport aber bleibt die 49-Jährige treu. Wie der Deutsche Handball-Bund (DHB) am Dienstag mitteilte, übernimmt die ehemalige Nationalspielerin ab September den Posten als Chef-Bundestrainerin für den weiblichen Nachwuchs.

"Heike Ahlgrimm ist in den vergangenen Jahren die erfolgreichste Trainerin der Handball-Bundesliga der Frauen", sagte Ingo Meckes, Sportvorstand des DHB: "Was sie aus eigenem Erleben als Internatsschülerin, Bundesliga- und Nationalspielerin sowie Trainerin im Nachwuchsleistungssport und in der Bundesliga mitbringt, ergibt einen riesigen Erfahrungsschatz." Bereits im November des vergangenen Jahres hatte Ahlgrimm ihren Abschied bei den Flames bekanntgegeben.