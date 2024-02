Die Spielerinnen der HSG Bensheim-Auerbach haben in der Handball-Bundesliga einen denkbar knappen Auswärtssieg eingefahren.

Knapper geht nicht! In der Handball-Bundesliga hat die HSG Bensheim-Auerbach am Samstagabend bei Neckarsulm mit 33:32 (17:19) gewonnen. 15 Sekunden vor Schluss brachte Vanessa Fehr die Hessinnen in Führung. Quasi mit der Schlusssirene vergaben die Hausherrinnen den möglichen Ausgleichstreffer. Mit diesem Sieg steht Bensheim-Auerbach weiterhin auf Platz zwei in der Tabelle.