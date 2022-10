HSG und MT steigen in DHB-Pokal ein

Für die HSG Wetzlar und die MT Melsungen wird es im DHB-Pokal ernst: Die Erstligisten steigen am Mittwoch in der zweiten Runde in den Wettbewerb ein.

Wetzlar empfängt um 19.30 Uhr Balingen Weilstetten, den Tabellenführer der zweiten Liga. Zur selben Zeit muss Melsungen beim Ligakonkurrenten HC Erlangen ran. Vor einigen Wochen hatte es das Spiel bereits in der Bundesliga gegeben. Damals endete es unentschieden 34:34.

Ebenfalls einen bekannten Gegner hat Zweitligist TV Hüttenberg, der um 19.30 Uhr bei der SG BBM Bietigheim antreten muss, wo er erst kürzlich verloren hat.