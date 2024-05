Die MT Melsungen muss in der Länderspielpause auf insgesamt sechs Profis verzichten.

Wie die Nordhessen am Montag mitteilten, weilen Torwart Nebojsa Simic (Montenegro), Abwehrchef Adrian Sipos (Ungarn), Arnar Freyr Arnarsson und Elvar Örn Jonsson (Island) sowie die beiden Kroaten Ivan Martinovic und David Mandic bei ihren Nationalteams. Für Montenegro, Ungarn und Island geht es um die Qualifikation für die WM im kommenden Jahr, Kroatien ist als Co-Gastgeber bereits qualifiziert. Nach der Pause steht für die MT Melsungen dann das Bundesliga-Derby an. Am 17. Mai ist die HSG Wetzlar zu Gast.