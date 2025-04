Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat mit Vladan Jordović einen neuen Co-Trainer verpflichtet.

Veröffentlicht am 23.04.25 um 16:06 Uhr

Die HSG Wetzlar hat für die kommende Saison Vladan Jordović als neuen Co-Trainer an der Seite von Chefcoach Momir Ilic verpflichtet. Das gaben die Hessen am Mittwoch bekannt. Der 55-jährige Serbe ist seit 2019 in verschiedenen Bereichen für Pick Szeged tätig. Bei den Mittelhessen wird er sich auch um die Arbeit mit den Torhütern kümmern.

"Ich freue mich sehr, dass wir Vladan Jordović für die HSG Wetzlar gewinnen konnten", sagt Jasmin Camdzic, der sportliche Leiter der HSG. "Er ist ein sehr erfahrener Trainer, der in seiner Karriere schon in vielen Bereichen tätig war und damit ganz viel Know-how mit in unseren Klub bringt."