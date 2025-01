Die HSG Bensheim-Auerbach ist im Europapokal weiter nicht zu bremsen.

Die Südhessinnen gewannen am Samstag 25:18 in Paris und feierten den dritten Sieg im dritten Spiel der Gruppenphase. Beste Werferinnen der "Flames" war Isabell Hurst und Nina Engel mit je vier Toren. Nach drei von sechs Spielen führt die HSG die Tabelle in der Gruppe D klar an.