Fast wäre das Europapokal-Spiel der MT Melsungen in Irun dem landesweiten Stromausfall in Spanien zum Opfer gefallen. Doch die Nordhessen sind glücklich im Baskenland gelandet und wollen nun in der European League Geschichte schreiben.

Was für eine Aufregung. Den ganzen Montag über schockten die Meldungen aus Spanien die Handball-Reisegruppe der MT Melsungen. Zwischenzeitlich war es wegen des landesweiten Stromausfalls auf der iberischen Halbinsel komplett fraglich, ob die Nordhessen wirklich zum Viertelfinal-Rückspiel der EHF European League ins Baskenland nach Irun reisen können. Denn in Spanien fuhr kein Zug, auch auf den Flughäfen ging wegen des Stromausfalls kaum etwas.

Doch die MT-Handballer haben die erste große Hürde in Richtung des European League Finalturniers Ende Mai gemeistert. Der Flieger startete am späten Montagnachmittag relativ pünktlich und landete wohlbehalten im Baskenland, mit Strom und allem. Ab sofort geht es ausschließlich um Handball.

Das Viertelfinal-Hinspiel gegen Bidasoa Irun hatte die MT vor einer Woche in eigener Halle hauchzart mit 28:27 gewonnen, nun soll am Dienstagabend im Rückspiel (20.45 Uhr) die Qualifikation für das Final-Turnier perfekt gemacht werden. Die MT will Geschichte schreiben, denn im sogenannten Final4 stand sie noch nie. "Ich glaube an die Mannschaft und bin überzeugt, dass wir ins Final4 einziehen", zeigte sich MT-Sportvorstand Michael Allendorf optimistisch.

MT trotz großer Verletzungs-Sorgen auf der Überholspur

Das Finalturnier am 24. und 25. Mai in Hamburg könnte übrigens zu einer ziemlich deutschen Angelegenheit werden. Auch der THW Kiel und die SG Flensburg-Handewitt können am Dienstag den Sprung ins Final-Turnier schaffen. Für die MT Melsungen wäre der Einzug ins Final4 ein weiterer Meilenstein in einer bislang so erfolgreichen Saison.

Und dass trotz der vielen Verletzungen der vergangenen Wochen, allen voran dem Kreuzbandriss von Stamm-Keeper Nebojsa Simic. Aber das Team habe den Kopf nie hängen lassen, so Allendorf. "Es ist schon Wahnsinn, was die Jungs geleistet haben. Deswegen haben sie es sich mehr als verdient, den nächsten großen Schritt zu machen."

MT will den Flow nutzen

Die MT geht mit reichlich Rückenwind ins Spiel in Irun, schließlich konnten die Nordhessen wettbewerbsübergreifend sieben der vergangenen acht Spiele gewinnen. Nun soll in Spanien der nächste Erfolg her. Den Stromausfall hat die MT schon mal überstanden, jetzt müssen sie nur noch sportlich nachziehen. Ach ja, und ein pünktlicher Rückflug nach Deutschland wäre auch hilfreich.

Schließlich spielt das Team von Trainer Roberto Garcia am Sonntag zuhause gegen die Rhein-Neckar-Löwen (15 Uhr). Dort soll den nächste Erfolg her, denn die MT will in dieser Saison nicht nur im Europapokal Geschichte schreiben, sondern auch in der Bundesliga. Der Meistertitel ist der nächste große Traum, aktuell sind die Nordhessen Tabellen-Zweiter, punktgleich mit den Füchsen Berlin.