Die Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach haben den Coup perfekt gemacht: Nach einem Sieg gegen den Titelverteidiger stehen sie im Final Four um den DHB-Pokal. Zeit zum Feiern blieb allerdings nicht.

Noch am nächsten Morgen war Kapitänin Lisa Friedbeger vollauf begeistert: "Wir sind einfach nur stolz auf diese Leistung und dass wir eine weitere Sensation geschafft haben", sagte sie auf hr-Sport-Nachfrage. Friedberger hatte allen Grund zur Euphorie: Am Mittwoch hatte sie mit ihrem Team im Viertelfinale des DHB-Pokals den Titelverteidiger TuS Metzingen rausgeworfen. 31:25 hieß es am Ende für die Hessinnen. "Wir haben dieses Viertelfinale völlig verdient gewonnen. Die erste Halbzeit verlief vom Ergebnis noch recht ausgeglichen, wobei wir auch da gefühlt das Spiel schon dominiert haben", so Friedberger.

Vor 533 Fans zogen die Flames früh mit 8:3 davon und gingen mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Halbzeit. Auch nach Wiederbeginn waren die Gastgeberinnen besser in der Partie; erst mit einem 3:0-, dann gar mit einem 6:0-Lauf. Gerade Nina Engel zeigte sich in dieser Phase treffsicher. Am Ende der Partie kam sie auf zehn Treffer und wurde zur überragenden Schützin. Kapitänin Friedberger analysierte: "Wir haben eine starke Abwehr gespielt, wodurch die Werferinnen von Metzingen kaum ins Spiel kamen. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel dann eindeutig für uns entschieden."

Final Four im März

So richtig feiern konnte das Team den Triumph nicht. Schließlich mussten die meisten am Donnerstag wieder früh arbeiten, "und wir sind in Bensheim", sagte Friedberger mit einem Augenzwinkern.

Das Final Four um den Pokal findet im kommenden März in Stuttgart statt. Weitere Teams im Kampf um den Pokal sind Borussia Dortmund, HB Ludwigsburg und die HSG Blomberg-Lippe. Gerade die ersten beiden stehen in der Tabelle ganz oben. Die HSG rangiert mit drei Siegen und drei Niederlagen im Tabellenmittelfeld.

Ausgelost werden die Halbfinal-Partien am heutigen Donnerstag von Nationalspieler Patrick Groetzki in der Halbzeitpause des Männer-Länderspiels zwischen Deutschland und der Schweiz in Mannheim. Der Ticketverkauf für das Final Four startet am Freitag. Lisa Friedberger ruft die Fans auf: "Kommt alle vorbei und unterstützt uns!"