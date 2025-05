Handballerinnen aus Bad Wildungen steigen erneut ab

Große Enttäuschung bei den Handballerinnen der Vipers aus Bad Wildungen (Waldeck-Frankenberg). Der nächste Abstieg ist besiegelt.

Veröffentlicht am 25.05.25 um 12:40 Uhr

Die Handballerinnen aus Bad Wildungen haben den Klassenerhalt in der 2. Liga der Frauen nicht geschafft. Nach der 29:36-Niederlage am Samstag beim Meister Union Halle-Neustadt steht der nächste Abstieg fest. Ein Jahr zuvor war das Team aus der Kleinstadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg erst in die zweite Liga abgestiegen.