Final Four in Hamburg

Die MT Melsungen hat ihren Auftritt beim EHF-Final-Four mit einer Niederlage beendet. Gegen Liga-Konkurrent Kiel hatten die Nordhessen im Spiel um Platz drei das Nachsehen.

Veröffentlicht am 25.05.25 um 16:36 Uhr

Einen Tag nach der bitteren Halbfinal-Niederlage hat die MT Melsungen beim EHF-Final-Four in Hamburg auch das Spiel um Platz drei verloren. Die Nordhessen unterlagen dem THW Kiel am Sonntag mit 31:37 (18:18).

Lichtlein im MT-Tor

Die Partie der beiden Halbfinal-Verlierer verlief rasant und torreich. Dabei wechselten beide Teams personell ordentlich durch - im MT-Tor bekam beispielsweise Oldie Carsten Lichtlein viel Spielzeit. Allzu viele Paraden waren ihm allerdings nicht vergönnt.

Und so zog der THW nach dem 18:18 zur Pause im zweiten Durchgang davon und sicherte sich am Ende Platz drei. Das Finale spielen am Abend Montpellier und MT-Bezwinger Flensburg aus.