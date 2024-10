Wichtiges Heimspiel für die HSG Wetzlar: Die Mittelhessen empfangen am Donnerstag (19 Uhr) die SG BBM Bietigheim.

Veröffentlicht am 30.10.24 um 09:47 Uhr

Der Aufsteiger hat genau wie die HSG erst zwei Siege in den ersten acht Spielen der Bundesliga-Saison einfahren können.

Nach der hohen Niederlage in Flensburg am vergangenen Wochenende war Wetzlars Trainer Frank Carstens "auch ein bisschen sauer" auf die schlechte Leistung seiner Mannschaft. Gegen Bietigheim, in der Tabelle nur wegen der besseren Tordifferenz vor der HSG, soll das nun wieder besser werden.