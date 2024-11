Die Handballer der HSG Wetzlar stehen in der Bundesliga vor einer gleichermaßen wichtigen wie machbaren Aufgabe.

Im Heimspiel der Handball-Bundesliga am Montagabend (19 Uhr) geht es für die HSG Wetzlar gegen das bisher noch sieg- und punktlose Schlusslicht VfL Potsdam. Mit einem Erfolg, der der zweite in Serie wäre, könnten sich die Mittelhessen etwas Luft im Tabellenkeller verschaffen. "Es ist wichtig, dass wir das, was wir in Erlangen begonnen haben, fortsetzen", sagt HSG-Trainer Frank Carstens: "Da war es vor allem die Defensive, die uns Sicherheit gegeben hat. Das brauchen wir auch am Montag."