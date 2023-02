Am letzten Tag der Transferperiode hat die HSG Wetzlar Kreisläufer Nikita Pliuto unter Vertrag genommen.

Der 22-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung vom Drittligisten OHV Aurich nach Mittelhessen und unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende. Das teilte der Club am Mittwoch mit.

Pliuto hatte zu Beginn der Woche ein zweitägiges Probetraining bei den Grün-Weißen absolviert. Der Kreisläufer hat die belarussische Staatsbürgerschaft, wurde aber in Aurich geboren und lebt durchgängig in Deutschland. Zuletzt wurde er in die belarussische Nationalmannschaft eingeladen.