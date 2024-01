Die HSG Wetzlar schraubt weiter am Kader für die kommende Spielzeit in der Handball-Bundesliga.

Wie die Mittelhessen am Freitag mitteilten, wechselt der 29 Jahre alte Rückraumspieler Jona Schoch im Sommer von Ligakonkurrent Balingen-Weilstetten an die Lahn. "Jona wird uns mit seiner Wurfkraft im Angriff und mit seiner Fähigkeit, im Abwehrzentrum zu verteidigen, sehr helfen", sagte Wetzlars Cheftrainer Frank Carstens. Schoch, der in seiner Karriere in 139 Bundesliga-Spielen 351 Treffer erzielt hat, erhält einen Vertrag über zwei Jahre.