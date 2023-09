HSG Wetzlar im Punktlos-Duell in Leipzig

Die HSG Wetzlar nimmt am Sonntag (16.30 Uhr) in Leipzig den vierten Anlauf, um in der neuen Bundesliga-Saison endlich die ersten Punkte einzufahren.

Dabei will das Team an die guten Phasen im Heimspiel gegen TBV Lemgo Lippe (24:27) anknüpfen. "Der Fortschritt ist, dass wir von unserem Abwehrspiel profitiert haben", so Trainer Frank Carstens.

Der Coach sieht vor dem Duell mit den ebenfalls noch punktlosen Leipzigern bei sich selbst aber Verbesserungsbedarf. "Ich hätte letztlich mehr wechseln müssen. Uns hat am Ende auch die Frische gefehlt."