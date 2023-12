Die HSG Wetzlar bekommt es am Freitag (19 Uhr) auswärts mit der SG Flensburg-Handewitt zu tun.

Die Flensburger sind aktuell Tabellendritter und waren am Dienstag noch in der European League im Einsatz. Am vergangenen Wochenende hatte die HSG mit 30:36 gegen die Füchse Berlin verloren, die sogar noch vor Flensburg stehen.

Die Mittelhessen, die sich nach schwachem Saisonstart stabilisiert hatten, müssen aktuell wieder verstärkt nach unten schauen: Derzeit sind es vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.