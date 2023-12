Dainis Kristopans und die MT Melsungen mussten Flensburg in der Tabelle vorbeziehen lassen.

Dainis Kristopans und die MT Melsungen mussten Flensburg in der Tabelle vorbeziehen lassen. Bild © Imago Images

Nichts zu holen für Hessens Handball-Bundesligisten am Freitag. Die MT Melsungen verliert das Top-Spiel gegen Flensburg-Handewitt, die HSG Wetzlar muss sich dem neuen Tabellenführer geschlagen geben.

Die MT Melsungen hat das Top-Spiel in der Handball-Bundesliga am Freitag klar verloren. Bei der SG Flensburg-Handewitt mussten sich die Nordhessen mit 24:34 (14:18) geschlagen geben. Die Folge: Flensburg überholte Melsungen in der Tabelle und ist nun Dritter. Die MT belegt Rang vier. Bester Werfer für die Nordhessen war Erik Balenciaga mit sechs Toren.

Weitere Informationen SG Flensburg-Handewitt - MT Melsungen 34:24 (18:14) Tore für Flensburg-Handewitt: L. K. Möller 10, Smits 7, Jakobsen 5, Einarsson 3, Gottfridsson 3, Hansen 2, Blagotinsek 1, Golla 1, Jörgensen 1, Larsen 1



Tore für Melsungen: Balenciaga 6, Kastening 4, Kühn 4, Kristopans 2, Martinovic 2, Moraes Ferreira 2, Sipos 2, Drosten 1, Mandic 1



Zuschauer: 6.300 Ende der weiteren Informationen

Wetzlar kann Berlin nur gratulieren

Eine Niederlage gegen ein Top-Team kassierte auch die HSG Wetzlar. Gegen die Füchse Berlin waren die Mittelhessen chancenlos und unterlagen mit 30:36. Berlin ist damit zumindest vorläufig Tabellenführer. Die HSG, für die Domen Novak sieben Tore warf, belegt Rang 14.

Weitere Informationen HSG Wetzlar - Füchse Berlin 30:36 (15:18) Tore für Wetzlar: Novak (7), Rubin (5), Mellegard (4), Zelenovic (4), Vranjes (2), Ejlersen (2), Fredriksen (2), Cavor (2), Pedersen (1), Wagner (1)



Tore für Berlin: Gidsel (7), Marsenic (6), Andersson (6), Lindberg (5), Tollbring (4), Beneke (3), Kopljar (2), Lichtlein (2), Darj (1)



Zuschauer: 3.668 Ende der weiteren Informationen