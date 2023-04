Nach einer ereignisreichen Woche feiert die HSG Wetzlar einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga. Wie es auf der Trainerposition weitergeht, ist allerdings noch unklar.

Audiobeitrag Audio Wetzlar siegt in Göppingen Audio Die HSG Wetzlar jubelt über einen Schlüsselsieg. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Bei der HSG Wetzlar war die Erleichterung nach dem 28:26-Auswärtssieg in Göppingen am Gründonnerstag groß. "Das ist so wichtig, für den Verein, für die Mannschaft und für die Fans", sagte Rückraum-Spieler Hendrik Wagner nach der Partie bei Sky. "Das tut der Seele extrem gut."

Horvat unterschreibt in Schaffhausen

Die Mittelhessen haben turbulente Tage hinter sich: Zunächst verloren sie das Kellerduell gegen Minden, dann trennten sie sich von Trainer Hrvoje Horvat, der trotz anderslautender Absprachen mit einem anderen Verein verhandelt hatte. Während der ehemalige Coach für die nächste Saison bei den Kadetten Schaffhausen in der Schweiz unterschrieb, gelang der HSG ein echter Befreiungsschlag.

Denn nachdem die Anfangsphase der Partie in Göppingen aus Wetzlarer Sicht noch in die Hose ging, rappelte sich das Team auf und konnte gar mit einer knappen Führung in die Pause gehen. In der zweiten Hälfte brachte die HSG den so wichtigen Sieg nach Hause. "Wir haben uns da gut reingefuchst und am Ende verdient gewonnen", analysierte Wagner.

Analyse in der Osterpause

Im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga liegt Wetzlar nun vier Punkte vor Minden, das allerdings drei Spiele weniger absolviert hat. Nun stellt sich die Frage, wie es bei der HSG auf der Trainerposition weitergeht. "Wir sondieren den Markt und werden in der langen Osterpause analysieren, was wir machen", sagte der sportliche Leiter Jasmin Camdzic, der die Mannschaft wie schon nach der Entlassung von Ben Matschke Ende 2022 interimsmäßig als Trainer betreut.

Am 23. April (16.05 Uhr) steht die nächste Partie an, die HSG muss nach Gummersbach - entweder mit neuem Trainer, oder erneut mit Camdzic als Chef an der Seitenlinie.