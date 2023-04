Die HSG Wetzlar hat nach turbulenten Tagen einen Schlüsselsieg in Göppingen gefeiert. Interimscoach Jasmin Camdzic darf jubeln.

Die HSG Wetzlar hat sich in einem hart umkämpften und hochspannenden Duell in Göppingen am Gründonnerstag mit 28:26 (11:10) durchgesetzt. Nach hektischen Tagen rund um die Entlassung von Trainer Hrvoje Horvat wird es bei den Mittelhessen an den Osterfeiertagen etwas ruhiger.

Der Sportliche Leiter Jasmin Camdzic feiert in seiner Funktion als Interimscoach mit seinem Team einen Befreiungsschlag. Mit 13 Punkten belegt die HSG weiterhin Platz 16, wobei Konkurrent Minden drei Spiele (!) weniger auf dem Konto hat. Spieler des Abends bei Wetzlar waren mit jeweils sechs Treffern Lenny Rubin und Domen Novak.