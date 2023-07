Die HSG Wetzlar trifft in der Sommer-Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison unter anderem auf Paris St. Germain.

Wie die Mittelhessen am Samstag verkündeten, geht es im Rahmen der Saisoneröffnung am 18. August gegen das Starensemble. Start der Vorbereitung für die HSG ist am 15. Juli.