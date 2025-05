Ausrufezeichen im Handball-Titelrennen MT Melsungen schüttelt auch Konkurrent Hannover ab

Sie sind nicht zu bremsen: Die Handballer der MT Melsungen haben am Freitagabend auch beim direkten Titel-Konkurrenten Hannover gewonnen. Dabei kamen sie mit einer echten Energieleistung aus der Kabine.

Veröffentlicht am 16.05.25 um 21:39 Uhr

Die MT Melsungen hat am Freitagabend mit einem Auswärtssieg in Hannover ein echtes Statement im Meisterrennen gesetzt. Die Nordhessen siegten mit 29:23 (14:15) bei den Recken. Damit haben die Melsunger die "Crunch Time" der Saison mit acht Spielen in drei Wochen mit einem weiteren Erfolg gestartet, gleichzeitig nach den Erfolgen der Berliner und Magdeburger nachgelegt.

Im ersten Durchgang spielten die Melsunger zunächst souverän, zogen auch dank der Paraden von Torwart Adam Morawski auf plus 4 davon. Acht Minuten lang blieben die Nordhessen ohne Gegentreffer. So zwangen sie die Hannoveraner in eine Auszeit, in der dessen Trainer wütend von "Standhandball" schimpfte. Nach der Ansage spielten die Hausherren griffiger und die Melsungener im Angriff zu unentschlossen. Nach 26 Minuten fingen sich die Melsunger gar den Ausgleich, nur eine Minute später stand es plötzlich 12:14. Immerhin verkürzte die MT durch einen Geniestreich von Dainis Kristopans und einen Abschluss von Timo Kastening noch.

MT kommt stark aus der Pause

"Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben dann durch Gegenstöße einige einfache Gegentore bekommen", sagte Kreisläufer Adrian Sipos in der Pause bei Dyn. "Der Trainer hat uns gesagt, dass wir weiter an diese Stärken vom Anfang glauben sollen." Den Glauben personifizierte dann Elvar Örn Jonsson, der die Mannschaft mit Willen nach vorne brachte. Innerhalb von fünf Minuten drehten die Melsunger den Rückstand in eine Zwei-Tore-Führung. Wieder wusste sich Hannover nicht anders als mit einer Auszeit zu helfen.

Doch diesmal ließen sich die Gäste, angeführt von Regisseur Erik Balenciaga und Torhüter Morawski, nicht mehr von den Recken abfangen. Erst zum Ende der Partie häuften sich die technischen Fehler, doch Kristopans machte mit seinem fünften Treffer in der 59. Minute den Deckel drauf. Insgesamt war es eine reife Vorstellung der Melsunger, die sich auch von Rückständen und der Kulisse vor fast 10.000 Zuschauern nicht aus der Bahn werfen ließen. In der Tabelle stehen die Hessen weiter punktgleich mit Spitzenreiter Füchse Berlin auf dem zweiten Platz - auf Hannover haben sie nun fünf Punkte Vorsprung. Schon am kommenden Montag geht es im Derby daheim gegen die HSG Wetzlar weiter (20 Uhr).