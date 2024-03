Die MT Melsungen ist vor heimischem Publikum einfach nicht zu besiegen. Das bekam nun auch der TBV Lemgo Lippe zu spüren. Gegen die Ostwestfalen ist die Partie aber bis zum Schluss hochspannend.

Die MT Melsungen bleibt in der eigenen Halle weiter eine absolute Macht. Daran konnte auch der TBV Lemgo Lippe am Freitagabend nichts ändern. Die Nordhessen besiegten die Gäste ganz knapp mit 26:25 und bleiben damit in dieser Saison vor heimischem Publikum weiter ungeschlagen. In dem engen und bis zum Ende hochspannenden Spiel fiel die Entscheidung erst in der allerletzten Minute.

Nachdem die MT die gesamte zweite Halbzeit geführt hatte, gelang den Gästen in der letzten Minute der Ausgleich. Dainis Kristopans konnte aber wenige Sekunden vor Schluss noch den Siegtreffer der MT erzielen. Durch den Sieg zogen die Melsunger in der Tabelle zumindest vorübergehend an Titelverteidiger THW Kiel vorbei auf Rang vier.