Balenciaga verlängert vorzeitig in Melsungen

Die MT Melsungen hat den Vertrag mit Spielmacher Erik Balenciaga vorzeitig verlängert.

Der Kontrakt des Spaniers, der eigentlich noch bis 2025 gültig war, gilt nun bis 2027. Das gaben die Nordhessen am Mittwoch rund um das Spiel gegen Gummersbach bekannt. "So einen Spielertypen hatten wir noch nie. Zudem passt er menschlich 100-prozentig zur MT", erklärte MT-Vorstand Michael Allendorf nach der Vertragsunterzeichnung. "Deshalb sind wir extrem froh, dass er noch länger für uns auflaufen wird", so Allendorf weiter. Balenciaga war erst im Sommer aus Toulouse nach Melsungen gewechselt.