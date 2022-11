MT peilt fünften Sieg in Folge an

Handball-Bundesliga MT peilt fünften Sieg in Folge an

Die MT Melsungen will ihre Erfolgsserie am Sonntag (16.05 Uhr) gegen den TVB Stuttgart fortsetzen.

Zuletzt haben die Nordhessen vier Bundesliga-Partien in Folge gewonnen und sind inzwischen auf den neunten Tabellenplatz geklettert.

"Wir erwischen diesen Gegner in einer guten Form. Es wird also nicht einfach für uns. Aber wir haben uns in den letzten Wochen ebenfalls gesteigert und sind inzwischen auf einem guten Level angelangt", so MT-Trainer Roberto Garcia Parrondo. Verzichten muss der Coach dabei weiterhin auf die Verletzten Julius Kühn, Finn Lemke, Rogério Moraes und Timo Kastening.