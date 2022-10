In der Handball-Bundesliga wartet auf die MT Melsungen der nächste große Gegner.

Die Nordhessen treffen am Sonntag (16.05 Uhr) auf den amtierenden Meister aus Magdeburg. Auch wenn die Auswärts-Aufgabe alles andere als leicht wird, benötigt die MT nach dem durchwachsenen Start in die neue Saison Punkte, um sich in der Tabelle langsam aber sicher nach oben zu kämpfen. "Wir machen von Spiel zu Spiel Fortschritte. Ich hoffe, dass dies auch gegen Magdeburg wieder zu sehen sein wird", erklärte Rückkehrer Dimitri Ignatow. Mit dabei ist gegen den SCM auch wieder Spielmacher Elvar Örn Jonsson.