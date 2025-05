Nach dem nächsten Statement-Sieg der MT Melsungen kommen klare Meisterschafts-Ansagen aus Nordhessen. Da zieht sogar der Trainer vom hessischen Rivalen aus Wetzlar den Hut.

Videobeitrag Die MT Melsungen gewinnt das Verfolgerduell Video Dainis Kristopans kann von den Hannoveranern nicht gehalten werden. Bild © Imago Images Ende des Videobeitrags

Der Kampf um die Meisterschaft in der Handball-Bundesliga spitzt sich immer mehr zu. Tabellenführer Berlin, Titelverteidiger SC Magdeburg und – mittendrin – die MT Melsungen dürfen sich noch berechtigte Hoffnung auf den Titel machen.

Allendorf mit deutlicher Ansage

Die Nordhessen festigten ihren zweiten Tabellenplatz am Freitagabend durch ein 29:23 bei Hannover-Burgdorf. Netter Nebeneffekt: Die Niedersachsen, immerhin Tabellenvierter, haben fünf Spieltage vor Rundenschluss nun fünf Punkte Rückstand auf Berlin und Melsungen.

Während damit wohl auch die letzte Hoffnung auf die Sensation in Hannover beerdigt wurde, zeigt man sich im Norden Hessens angriffslustig. "Jetzt wollen wir auch Meister werden", sagte MT-Sportvorstand Michael Allendorf. Eine Kampfansage, die in dieser Deutlichkeit neu ist.

In Melsungen geht es Schlag auf Schlag

Eine erste Vorentscheidung im Meisterschaftskampf bahnt sich schon an: Am 29. Mai sind die Melsunger bei den Füchsen Berlin zu Gast. Erster gegen Zweiter, vier Spieltage vor Schluss. Handball-Herz, was willst du mehr? In Nordhessen denken sie aber noch gar nicht so weit. Schließlich gibt es auch in der kommenden Woche noch einige Highlight-Spiele für die Rot-Weißen zu bestreiten.

"Wir müssen uns am Samstag erholen, weil wir uns dann schon wieder auf das Montagsspiel gegen Wetzlar vorbereiten müssen", sagte Torwart Adam Morawski, der der MT den Sieg in Hannover festhielt. Am Montag (20 Uhr) ist Hessen-Derby in der Kasseler Nordhessen-Arena. Am Wochenende drauf fährt die MT Melsungen zum Final Four in der European League nach Hamburg. Läuft alles weiter wie zuletzt, feiert Melsungen am Saisonende das Double.

Respektsbekundung aus Wetzlar

"Wir reden über eine absolute Top-Mannschaft", sagte auch Wetzlar-Trainer Momir Ilic im Gespräch mit dem hr-sport. "Wir müssen in allen Bereichen gut sein, damit wir am Montag da gewinnen." Der klare Favorit sind aber natürlich die Hausherren.

Was die MT Melsungen der HSG Wetzlar voraus hat, sind mindestens vier Jahre. So lange ist Roberto Garcia Parrondo schon Trainer in Nordhessen. "Die haben ein System, was sie seit langem spielen", erklärt Ilic. Und dieses System haben sie über die Jahre verfeinert. In Wetzlar steht man noch am Anfang eines neuen "Projekts", wie der HSG-Coach es nennt. Ilic hat die Mannschaft erst vor knapp zwei Wochen übernommen.

Kampf um die Seele vs Kampf um Titel

Forsche Ansagen vermeiden die Mittelhessen deshalb auch tunlichst. Das Ziel der HSG am Montag: "Wir müssen immer zeigen, dass wir bis zur letzten Minute kämpfen, egal gegen welchen Gegner. Wir kämpfen für unsere Seele."

Die MT Melsungen hingegen kämpft um Titel. Ein Sieg im Hessen-Derby am Sonntag bringt sie ihrem Traum von der Meisterschaft wieder einen Schritt näher.