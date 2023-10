Die MT Melsungen hat sich gut von der Niederlage in Berlin erholt. Vor heimischem Publikum bleiben die Nordhessen in der Handball-Bundesliga ungeschlagen.

Die MT Melsungen hat den Anschluss zur Spitzengruppe in der Handball-Bundesliga gehalten. Die Nordhessen gewannen am Samstag das Spitzenspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen vor 4.500 Zuschauern in der Kasseler Rothenbach-Halle mit 30:23. Melsungen bleibt damit auch im siebten Heimspiel der Saison ungeschlagen.

Bereits zur Halbzeit hatte sich die MT gegen die Löwen einen vermeintlich komfortablen Vier-Tore-Vorsprung erarbeitet. Die Gäste kamen nach der Pause aber noch einmal gefährlich heran. In der Schlussviertelstunde setzte sich Melsungen dann aber entscheidend ab. Bester Werfer des vorläufigen Tabellenzweiten war Rechtsaußen Timo Kastening mit sieben Treffern.

Weitere Informationen MT Melsungen - Rhein-Neckar Löwen 30:23 (16:12) Tore für Melsungen: Kastening 7, Jonsson 6, Kristopans 5, Martinovic 4, Moraes Ferreira 3, Balenciaga Azcue 1, Drosten 1, Hörr 1, N. Simic 1, Wolf 1



Tore für Rhein-Neckar Löwen: Kohlbacher 6, Kirkelökke 5, More 4, Groetzki 2, Knorr 2, Davidsson 1, Forsell Schefvert 1, Jensen 1, Lindenchrone Andersen 1



Zuschauer: 4.500 Ende der weiteren Informationen