Die MT Melsungen muss monatelang auf Keeper Nebojsa Simic verzichten. Der Torwart hatte sich beim Spiel gegen Gummersbach verletzt, nun haben die Nordhessen die schlimme Diagnose erhalten.

Veröffentlicht am 22.04.25 um 14:44 Uhr

Nächster Verletzungs-Schock für die MT Melsungen: Keeper Nebojsa Simic hat sich beim Heimsieg gegen Gummersbach am Ostersonntag das vordere Kreuzband und den Meniskus gerissen. Das gab der Torwart am Dienstag nach einer genaueren Untersuchung bei Instagram bekannt.

Simic fehlt den Melsungern damit nicht nur im Saison-Endspurt, sondern noch deutlich länger. "Vor mir liegt die größte Herausforderung, der ich mich je stellen musste", weiß der Montenegriner, der verspricht: "Ich werde stärker zurückkommen und meinem Team so schnell wie möglich wieder helfen." An ein Comeback in der laufenden Saison ist bei einer derartigen Verletzung nicht zu denken.

Torwart-Trainer muss aushelfen

Die Melsunger sind in dieser Saison von gleich mehreren Verletzungen geplant. Kurzzeitig musste wegen der vielen Ausfälle gar Felix Danner aus dem Ruhestand zurückgeholt werden. Aufgrund der Probleme auf der Torwart-Position stand unter anderem beim Final Four schon Torwart-Trainer Carsten Lichtlein im MT-Kader. Die Verletzug von Simic wirft die Melsunger nun noch weiter zurück.

Externer Inhalt Externen Inhalt von Instagram anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Instagram. Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Instagram zukünftig immer anzeigen. Einstellungen Inhalte anzeigen Hinweis An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Instagram. Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Instagram-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen