Felix Danner hatte seine Handball-Karriere schon abgehakt, war nur noch sporadisch in der Halle. Nun reaktivierte die MT Melsungen den langjährigen Spieler überraschend für eine Partie. Und es wurde ein Abend fürs Herz.

Handball-Spitzenreiter MT Melsungen ist derzeit stark von Verletzungen gebeutelt. Vor dem Spiel gegen Leipzig am vergangenen Freitag kam Sportvorstand Michael Allendorf dann auf eine besondere Idee: Er holte den 39 Jahre alten Felix Danner aus der Handball-Rente wieder zur Mannschaft. Der "Bürgermeister" lief ohne gemeinsames Training auf die Platte, traf zum 34:25-Endstand gegen Leipzig und wurde von der Halle gebührend gefeiert. Der hr-sport erreichte Danner am Sonntag telefonisch in dessen Heimat Balingen, als er gerade seine Sporttasche ausräumte.

Audiobeitrag Bild © Imago Images | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

hessenschau.de: Felix Danner, wie kam es zu Ihrem Sensations-Comeback?

Felix Danner: Das war alles sehr spontan. Michael Allendorf hat mich vor dem Spiel in Kiel angerufen und gefragt, ob ich grundsätzlich Lust hätte und wie mein körperlicher Zustand wäre. Ich sagte: "Also ein paar Minuten traue ich mir zu." Leider wurde ich dann krank und konnte mich erst am Donnerstag bei ihm melden. Er antwortete direkt: 'Dann fahr' los.' Donnerstagabend um halb 10 war ich dann in Melsungen, am Freitag bei der Teambesprechung dabei. Zum Glück kam der Spielerpass auch schnell und unbürokratisch an.

hessenschau.de: Wie haben Sie sich denn zuletzt fit gehalten?

Danner: So vor zwei Wochen hatte ich mit dem Profisport abgeschlossen. Ich habe mal sporadisch beim Klub in der Nähe beim Training mitgemacht, war mal Radfahren oder Joggen, aber das war alles 'just for fun' und hatte nichts mit professioneller Vorbereitung zu tun. Deswegen hatte ich auch, um ehrlich zu sein, großen Respekt vor dem Spiel am Freitag.

hessenschau.de: Was hat der Trainer Ihnen gesagt?

Danner: Ihn habe ich natürlich auch erst am Freitag gesehen, er hat mir zwei Spielzüge erklärt - von denen haben wir aber dann auch keinen gespielt (lacht.) Ansonsten sollte ich mich mit Erik (Balenciaga) abstimmen. Als dann Adrian Sipos im Spiel Rot gesehen hat, war klar, dass ich doch einige Minuten bekommen würde. Ich muss gestehen: In den ersten Aktionen war ich noch sehr nervös, aber danach bin ich aufgetaut.

hessenschau.de: Wie wurden Sie vom Team und den Fans empfangen?

Danner: Dimi, Timo, Simo kannte ich ja noch, die haben sich mega gefreut. Insgesamt haben mich alle sehr gut aufgenommen. Es war schon eine kuriose Situation, wieder in der Kabine zu sitzen. Dann sind wir raus und ich bekam eine totale Gänsehaut. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Halle mal so laut war, wenn ich eingelaufen bin. Diese Geste von der Halle war krass. Auch nach dem Spiel habe ich unglaublich gutes Feedback bekommen. Die Leute sagten mir: 'Es ist super, dass du aushilfst!'

hesenschau.de: Und dann werfen Sie noch das letzte Tor...

Danner: Das war der krönende Abschluss. Ich war davor schon ein, zwei Mal in guter Position, aber dass der Abpraller dann so zu mir kommt ... das sollte wohl einfach so sein.

Weitere Informationen Das ist Felix Danner Danner wurde in Freiburg geboren, spielte als Kreisläufer von 2009 bis 2021 für die MT Melsungen und wurde zu einem absoluten Klub-Urgestein. Nach einem Wechsel zur HSG Wetzlar und zu Balingen-Weilstetten beendete er im vergangenen Jahr eigentlich seine Karriere. 18 Mal lief Danner für die Nationalmannschaft auf. Ende der weiteren Informationen

hessenschau.de: Wie schlimm war der Muskelkater am Samstag?

Danner: Der hielt sich in Grenzen. Ich hatte ein bisschen Probleme am Rücken, weil ich da drauf gefallen bin. Aber ich fühle mich okay. Natürlich muss man bedenken, dass es nur ein paar Minuten auf der Platte waren.

hessenschau.de: Wie geht es jetzt für Sie weiter?

Danner: Wir werden uns noch mal austauschen, wie ich bei den nächsten Tagen dabei bin oder nicht, da geht es erst einmal ums Training. Ich wollte helfen; alles weitere werden wir sehen. Ich habe auch das 'Go' von meiner Familie und hätte natürlich auch Lust. Denn eines ist auch klar: Zu jedem anderen Verein hätte ich bei so einer Anfrage 'Nein'gesagt, aber die MT liegt mir einfach am Herzen.

hessenschau.de: Die Mannschaft ist Tabellenführer. Wie ist Ihr Eindruck nun aus dem Innern des Teams?

Danner: Ich habe es ja auch erst nur von außen betrachtet, was sie für eine megageile Saison gespielt haben. In der Hinrunde lief es überragend und da habe ich auch keine andere Mannschaft besser als die MT gesehen. Durch die Verletzungen wird es natürlich schwer, doch dieses Team lebt - das durfte ich am Freitag hautnah miterleben. Also traue ich Melsungen auch zu, es bis zum Ende spannend zu halten.

hessenschau.de: Zudem steht noch das Pokal-FinalFour im April an. Träumen Sie nicht auch davon, aus dem Ruhestand plötzlich bei diesem Highlight dabei zu sein, wie es schon bei Christoph Theuerkauf 2021 mit Lemgo passiert ist?

Danner: Ja, an Theuers' Geschichte habe ich auch schon gedacht. Aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Der Vorteil ist: Ich wäre sowieso da. (lacht.) Meine Familie und ich haben für die Spiele in Köln als Fans schon Karten geholt.

Das Gespräch führte Ron Ulrich.