Die Bundesliga-Handballer der MT Melsungen müssen vorerst auf Linksaußen David Mandic verzichten.

Wie die Nordhessen am Montag mitteilten, hat sich der 27-Jährige die rechte Mittelhand gebrochen und wird bis mindestens Mitte März ausfallen. Mandic wird am Mittwoch in Kroatien operiert, danach muss er die Hand für sechs Wochen ruhigstellen. Neben Mandic werden definitiv auch der isländische Kreisläufer Arnar Freyr Arnarsson aufgrund einer Oberschenkelverletzung sowie der tunesische Rückraumspieler Amine Darmoul (Kreuzbandriss) den Start in die Rückrunde verpassen.