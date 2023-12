Ivan Martinovic spielte sich im Duell gegen seinen Ex-Klub Hannover-Burgdorf in einen Rausch. 16mal durfte der Angreifer der MT Melsungen jubeln. Es waren emotionale Momente für den Kroaten.

"Einer geht noch, einer geht noch rein! Einer geht noch, einer geht noch rein!" Jeder Sportfan kennt den Gassenhauer, der vor allem dann geschmettert wird, wenn sich eine Mannschaft in einen Rausch spielt. Möglicherweise hatten auch Fans der MT Melsungen diese Melodie im Kopf, wenn Ivan Martinovic am Freitagabend in der ZAG-Arena von Hannover-Burgdorf an den Ball kam.

Martinovic wirft sich in einen Rausch

Der Kroate, der im Sommer 2022 bei den Nordhessen anheuerte, traf gegen seinen Ex-Klub bei 20 Versuchen unglaubliche 16mal! Er war vor 9.900 Zuschauern der Mann des Abends beim MT-Erfolg. Beinahe jeder Wurf des rechten Rückraumspielers zappelte im Netz der Niedersachsen.

Martinovic erlebte den wohl spektakulärsten Moment seiner Karriere. "Ich konnte es selbst kaum glauben. Phasenweise hat jeder Wurf gesessen", sagte der 25-Jährige nach Abpfiff der Partie. Er sprach von einem "unglaublichen Gefühl". Für den Rekord von Stefan Schröder, der für den ehemaligen Bundesligisten HSV Hamburg im Juni 2009 gleich 21 Treffer erzielte, reichte es zwar nicht.

Gala-Abend kommt zum richtigen Moment für die MT

Für die MT kam dieser Gala-Abend dennoch zu einem sehr guten Moment. Die Melsunger konnten den Vorsprung auf Hannover-Burgdorf auf acht Punkte anwachsen lassen. Sie nisten sich mit 27 Punkten aus 19 Spielen in der Spitzengruppe der Handball-Bundesliga ein.