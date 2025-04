MT Melsungen zieht erstmals ins Final Four der European League ein

Die Handballer der MT Melsungen schreiben Vereinsgeschichte. Durch den Sieg im Viertelfinal-Rückspiel bei Bidasoa Irun stehen die Nordhessen zum ersten Mal in einem Finalturnier auf europäischer Bühne.

Großer Sieg und ganz große Freude bei der MT Melsungen: Zu Gast beim spanischen Klub Bidasoa Irun haben sich die Nordhessen auch im Rückspiel des Viertfinals der EHF European League durchgesetzt. Die Partie endetet am Dienstagabend deutlich mit 32:22 (15:8).

Durch den Sieg steht fest, dass die Melsunger zu den besten Klubs aus Europa gehören und beim Finalturnier um den Titel kämpfen dürfen. Dieser große Wurf ist der MT in der kompletten Vereinsgeschichte zuvor noch nie gelungen.

MT Melsungen glänzt mit starker Defensive

Möglich wurde der Auswärtserfolg durch eine stabile Defensiv. So schaffte es die MT zum Ende des ersten Durchgangs über 15 Minuten hinweg kein einziges Gegentor zu kassieren. Starken Rückhalt hatten sie, wie auch zuletzt in der Liga, durch Torhüter Adam Morawski. Der Pole ersetzte den verletzten Stammkeeper Nebojša Simić. Beim 28:27-Erfolg im Hinspiel hatte noch Oldie Carsten Leichtlein von Beginn im Tor gestanden, er kam beim Rückspiel immerhin auf rund zehn Einsatzminuten.

Im Angriff war insbesondere auf Ian Barrufet Verlass. Der Linksaußen der MT knallte seinen spanischen Landleuten gleich neun Bälle ins Tor und war der mit Abstand torgefährlichste Spieler auf der Platte. Mit der Schlusssirene fielen sich Barrufet und seine Mannschaftskameraden in die Arme und bejubelten den Einzug ins Finalturnier.

Los entscheidet über Halbfinal-Gegner der MT

Das Final Four der EHF European League wird am 24. und 25. Mai in Hamburg ausgetragen. Auf welchen Gegner die MT Melsungen im Halbfinale trifft, entscheidet das Los am Mittwochnachmittag.