Die MT Melsungen wird ihre Heimspiele in Zukunft in der Kasseler Nordhessen Arena austragen. Das gaben die Bartenwetzer am Dienstag bekannt. Der Vertrag zwischen dem Handball-Bundesligisten und der Arena gilt ab der Saison 2027/28 und geht zunächst über fünf Jahre. "Wir haben uns dafür entschieden, weil das die beste Alternative für die Zukunft der MT ist", so Sportvorstand Michael Allendorf.

In der Nordhessen Arena sollen ab 2027 dann 6.200 Zuschauer die Spiele verfolgen können, nach noch umzusetzenden Umbauarbeiten plant die MT mit 1.200 Stehplätzen und 5.000 Sitzplätzen. "Es wird eine größere Kapazität geben. Mehr Fans können teilnehmen", so Allendorf. Die Stehplätze sollen durch günstigere Tickets auch ein jüngeres Publikum anziehen.

"Höheres finanzielles Potenzial"

Hinzu kämen wirtschaftliche Vorzüge abseits der Ticketeinnahmen. So biete die Nordhessen Arena ein "höheres finanzielles Potenzial", wie Vorstandssprecher Andreas Mohr in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert wird. Die Multifunktionsarena böte bessere Vermarktungsmöglichkeiten und sei damit attraktiver für neue Sponsoren.

Seit 2007 hatten die Nordhessen ihre Heimspiele in der Kasseler Rothenbach-Halle ausgetragen. In der Nordhessen Arena sind auch die Kassel Huskies zuhause, die dort ihre Heimspiele in der DEL2 austragen.

In der abgelaufenen Saison absolvierte die MT bereits zwei Partien in der Nordhessen Arena, bei Fans und Spielern sei die Atmosphäre auf positive Resonanz getroffen. "Wir freuen uns sehr, bald in dieser tollen Sport-Arena spielen zu dürfen", so Allendorf.