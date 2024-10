Die MT Melsungen könnte nach der schweren Verletzung von Amine Darhoul im Laufe der Saison noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden.

Grundsätzlich sei der Kader zwar breit genug, sagte Melsungens Sportdirektor Michael Allendorf am Freitag im Gespräch mit dem hr-sport. Man halte aber alle Augen offen. "Wir werden schauen, ob wir noch mal eine Unterstützung brauchen." Neuzugang Darmoul, der zuletzt immer besser in Form gekommen war, zog sich am Dienstag gegen Skopje einen Kreuzbandriss zu und wird für den Rest der Spielzeit ausfallen. "Der Schock ist groß", so Allendorf.