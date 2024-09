Der Europäische Handballverband (EHF) hat am Mittwoch die Anwurfzeiten der MT Melsungen in der Gruppenphase der European League festgelegt.

Laut einer Mitteilung starten die Nordhessen am 8. Oktober (20.45 Uhr) in Porto in den Wettbewerb. Das letzte Spiel steigt am 26. November (20.45 Uhr) in Skopje gegen Vardar. Die Duelle mit dem isländischen Vertreter aus Reykjavik wurden zudem getauscht. Melsungen trifft nun zuerst in eigener Halle am 22.Oktober (20.45 Uhr) auf Valur, ehe am 29. Oktober (20.45 Uhr) das Spiel in Island ansteht. Die weiteren Partien: Am 15. Oktober (18.45 Uhr) gegen Vardar und am 19. November (20.45 Uhr) gegen Porto.