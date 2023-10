Die MT Melsungen hat nun ein neues Führungstrio: Im Vorstand werden die Aufgaben verteilt. Ein Funktionär stößt aber erst im Januar dazu.

Der Handball-Bundesligist MT Melsungen wird künftig von einem dreiköpfigen Vorstand geführt. Das teilte der Klub am Freitag mit. Für diese Struktur hat sich der Aufsichtsrat des Tabellenzweiten nach einem mehrwöchigen Auswahlverfahren entschieden. Angesichts der stetig wachsenden Aufgaben im Verein "wollen wir uns auf der Führungsebene breiter aufstellen", sagte die Aufsichtsratsvorsitzende Barbara Braun-Lüdicke.

Der bisherige Sportdirektor und frühere MT-Spieler Michael Allendorf ist ab sofort als Vorstand Bundesliga für Themen rund um die Profimannschaft zuständig. "Ich bin bereit, auch in meiner neuen Funktion alles für die MT zu geben", so Allendorf. Axel Renner kümmert sich federführend um die Bereiche Nachwuchs & Strategie. Ab Mitte Januar wird Andreas Mohr den kaufmännischen Bereich verantworten und zugleich als Vorstandssprecher fungieren. Bis zu seinem Dienstantritt leitet Andreas Walde gemeinsam mit Allendorf und Renner die Geschäfte bei den Nordhessen.

Mohr war früher bei Kickers Offenbach

Mohr stammt aus Erlensee in Südhessen und war zuletzt als Geschäftsführer bei der Flex Suisse GmbH tätig. In den Jahren 2020 bis 2022 war Mohr kaufmännischer Leiter der Offenbacher Kickers. "Ich möchte dazu beitragen, dass wir als Team unsere Ziele erreichen und dabei ökonomisch auf sicheren Füßen stehen", so Mohr.

Bis zum Sommer hatte noch Axel Geerken vorrangig die Geschicke bei den Nordhessen geleitet. Im April hatte der Klub die Trennung vom Geschäftsführer bekannt gegeben. Allendorf galt von da an als "starker Mann" im sportlichen Bereich, der im Gespräch mit dem hr-Sport dem in die Kritik geratenen Trainer Roberto Garcia Parrondo eine Jobgarantie ausstellte. Die neue Saison kann sich sehen lassen: Mit nur einer Niederlage rangieren die Melsunger in der Spitzengruppe der Handball-Bundesliga.