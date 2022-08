Der TV Hüttenberg hat sein Erstrunden-Match im DHB-Pokal gewonnen.

Am Ende eines langen Krimis setzten sich die Mittelhessen am Samstagabend mit 40:39 nach der zweiten Verlängerung gegen den ThSV Eisenach durch. Nach 60 Minuten hatte es 32:32 gestanden, am Ende der ersten Verlängerung 37:37.