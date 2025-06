Niederlage in Ludwigshafen Hüttenberg verpasst dramatisch den Aufstieg

Wie bitter: Der TV Hüttenberg hat den Aufstieg in die Handball-Bundesliga verpasst. In einer dramatischen Partie verloren die Mittelhessen in Ludwigshafen und wurden dadurch in der Tabelle noch von Minden abgefangen.

Der TV Hüttenberg hat in Ludwigshafen knapp verloren. Bild © Imago Images

Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Der TV Hüttenberg spielt in der neuen Saison nicht in der Handball-Bundesliga. Die Mittelhessen verpassten den Aufstieg am Samstag durch ein dramatisches 27:29 (12:13) bei den Eulen Ludwigshafen. Konkurrent Minden, der gleichzeitig denkbar knapp in Ferndorf gewann, konnte dadurch am letzten Spieltag noch in der Tabelle am TVH vorbeiziehen. Die Partie bei den Eulen, die durch den Erfolg den Klassenerhalt feiern konnten, war über die gesamte Spielzeit ausgeglichen, ohne dass sich ein Team wirklich absetzen konnte. Noch bis fünf Minuten vor Schluss stand es 26:26, erst in den letzten Minuten der dramatischen Partie setzten sich die Ludwigshafener dann durch. Minden ganz knapp vor Hüttenberg Der Traum vom Aufstieg ist für Hüttenberg damit auf bitterste Art und Weise geplatzt. Minden beendete die Saison mit 47:21 Punkten auf Rang zwei knapp vor Hüttenberg mit 45:23 Zählern. Schon vor dem letzten Spieltag stand zudem der Bergische HC als Zweitliga-Meister fest.